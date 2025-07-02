Умер бывший актер театра «Сфера» Алексей Новицкий, сыгравший в «Каменской»

Актер Алексей Новицкий умер 1 июля, не дожив всего несколько дней до 76-летия. Об этом сообщили в пресс-службе Московского драматического театра «Сфера», которому артист отдал более 20 лет.

На сцене Новицкий сыграл Тригорина в «Без названия» по Чехову, Бруно Кречмара в «Смехе во мраке» по мотивам «Камеры обскура» Набокова и другие роли. В кино у артиста была всего одна работа — в эпизоде второго сезона сериала «Каменская».

Похоронят артиста на Хованском кладбище, там же пройдет и церемония прощания. Причины и обстоятельства смерти не сообщаются.

«Мы глубоко скорбим и соболезнуем всем родным, друзьям, коллегам Алексея Алексеевича», — заявили в театре.