Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович снимется в боди-хорроре

Режиссер Гай Германика снимет боди-хоррор с Леонидом Якубовичем в главной роли

Телеведущий Леонид Якубович и актриса Мария Кончаловская снимутся в микросериале в жанре боди-хоррор Валерии Гай Германики. Режиссер объявила о новом проекте в своем Telegram-канале .

«Сейчас у нас в производстве микро-сериал боди-хоррор, в главной роли Леонид Якубович и Мария Кончаловская», — сказала она.

Съемки займут всего один день, заявила режиссер телеканалу RTVI. Сначала сериал выйдет в Instagram* в формате reels, затем она подарит его платформе Kion для бесплатного показа.

Гай Германика назвала Якубовича прекрасным драматическим актером и захотела сотрудничать с ним в будущем.

Артист не только ведет программу «Поле чудес» и занимается бизнесом, но и выступает на сцене. «Известия» сообщили, что он играл во МХАТе имени Горького в спектакле «Скупой».

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