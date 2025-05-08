Ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович снимется в боди-хорроре

Режиссер Гай Германика снимет боди-хоррор с Леонидом Якубовичем в главной роли

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Телеведущий Леонид Якубович и актриса Мария Кончаловская снимутся в микросериале в жанре боди-хоррор Валерии Гай Германики. Режиссер объявила о новом проекте в своем Telegram-канале.

«Сейчас у нас в производстве микро-сериал боди-хоррор, в главной роли Леонид Якубович и Мария Кончаловская», — сказала она.

Съемки займут всего один день, заявила режиссер телеканалу RTVI. Сначала сериал выйдет в Instagram* в формате reels, затем она подарит его платформе Kion для бесплатного показа.

Гай Германика назвала Якубовича прекрасным драматическим актером и захотела сотрудничать с ним в будущем.

Артист не только ведет программу «Поле чудес» и  занимается бизнесом, но и выступает на сцене. «Известия» сообщили, что он играл во МХАТе имени Горького в спектакле «Скупой».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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