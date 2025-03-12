Бильярдный бизнес Якубовича оказался под угрозой закрытия

Предприятие «Бильярдная мануфактура Барсков и Ко» создали в 2005 году, бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» владеет в нем долей в 24%. Первые пять лет дела шли хорошо: Якубович помогал с продвижением, столы и оборудование фирмы появлялись в элитных клубах Москвы и Санкт-Петербурга.

С 2010 года бизнес стал проседать, а в последнее время ситуация окончательно ухудшилась. За 2023 год выручка снизилась на 56%.

Недавно на компанию подало в суд Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений Минобороны. Бильярдная арендовала помещения у ведомства, но не выполняла финансовые обязательства. Суд постановил взыскать с фирмы 219 тысяч рублей в пользу истца.

Ранее стало известно, какую пенсию получает Якубович. Телеведущему выплачивают до 80 тысяч рублей ежемесячно.