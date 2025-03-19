Ведущий Иван Ургант закрыл ИП в Париже

Телеведущий Иван Ургант закрыл ИП по производству шоу, зарегистрированное год назад в Париже. Об этом сообщило РИА «Новости».

Из регистрационных документов следует, что ИП Урганта закрылось 18 марта 2025 года — в тот этот день агентство опубликовало материал о телеведущем.

Журналисты выяснили, что Ургант зарегистрировался как индивидуальный предприниматель 11 марта 2024 года по адресу в самом центре Парижа, близ здания парламента. Его основная деятельность — производство шоу, концертов, театральных постановок, оперных, танцевальных представлений и других подобных мероприятий.

После этого депутат ГД Николай Новичков потребовал проверить Урганта на наличие иностранного влияния. Сам ведущий заявил, что «не переезжает в Париж» и добавил, что находится в Москве.