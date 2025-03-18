Госдума попросила Минюст признать Урганта иноагентом
Депутат Новичков просит Минюст проверить наличие иностранного влияния на Урганта
Телеведущего Ивана Урганта призвали признать иноагентом. Об этом заявило РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее обращение депутата Госдумы Николая Новичкова, представляющего партию «Справедливая Россия — За правду», к министру юстиции РФ Константину Чуйченко.
«Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания Урганта иностранным агентом», — написал он.
Проверку в отношении телеведущего попросили провести на фоне появившихся ранее сообщений о том, что он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в центре Парижа.
Артист оформил ИП еще в марте прошлого года. В качестве основной деятельности он указал производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок.