Госдума попросила Минюст признать Урганта иноагентом

Телеведущего Ивана Урганта призвали признать иноагентом. Об этом заявило РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее обращение депутата Госдумы Николая Новичкова, представляющего партию «Справедливая Россия — За правду», к министру юстиции РФ Константину Чуйченко.

«Прошу вас рассмотреть возможность проверки и изучения данных фактов с целью выявления возможного наличия в данном случае иностранного влияния, иностранного финансирования и прочего как оснований для признания Урганта иностранным агентом», — написал он.

Проверку в отношении телеведущего попросили провести на фоне появившихся ранее сообщений о том, что он зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя в центре Парижа.

Артист оформил ИП еще в марте прошлого года. В качестве основной деятельности он указал производство шоу, театральных постановок, концертов, оперных и танцевальных представлений и других подобных постановок.