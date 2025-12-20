Ведущей Анфисе Чеховой сделали предложение руки и сердца

Известная телеведущая Анфиса Чехова получила еще одно предложение руки и сердца от своего жениха Александра Златопольского. Об этом звезда сообщила в Telegram-канале.

По ее словам, вскоре после изначальной помолвки она призналась возлюбленному, что ей грустно, поскольку такой романтический момент навсегда остался позади.

Чехова посетовала, что возлюбленный больше никогда не позовет ее замуж. После этого Златопольский решил сделать избраннице сюрприз.

«Сегодня он встал на одно колено, достал кольцо и спросил меня снова: „Ты выйдешь за меня?“ И я снова ответила согласием», — рассказала Анфиса.

О помолвке Чеховой и Златопольского стало известно в конце августа нынешнего года. Знаменитость призналась, что никогда не чувствовала себя такой любимой.