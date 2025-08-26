«Никто не любил меня так». Анфиса Чехова объявила о помолвке

Знаменитость опубликовала фотографии с женихом, продюсером Александром Златопольским. Он сделал ей предложение во время путешествия по Парижу. На безымянном пальце у Анфисы появилось кольцо с увесистым драгоценным камнем.

«Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя, как дома, где я могу быть абсолютно любой! Он выдерживает все мои эмоции и обожает мои капризы», — написала Чехова.

Телеведущая добавила, что в этих отношениях стала смелее и спокойнее, а также научилась полностью доверять любимому мужчине.

Ранее стало известно, что Анфиса Чехова поддержала создание «реестра» женатых мужчин, скрывающих семейный статус и обманывающих собственных жен.