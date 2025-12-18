Ведущая «России 24» после скандала снова пришла в Большой театр

Ведущая канала «Россия 24» Мария Григорьева снова решила показать, что в свободное время предпочитает окультуриваться и выбирает для этого экстравагантные наряды. Одним из таких мест, судя по фотографиям, является Большой театр.

На снимке в соцсетях телеведущая предстала в ярком образе. Для очередного культурного вечера Григорьева выбрала ярко-красное платье с глубоким вырезом.

«Многие считают, что в театр можно прийти как угодно, мол, главное — искусство. Я так не думаю. В Большой театр нужно одеваться красиво — это часть уважения к месту, к событию, к людям, которые на сцене и в зале», — написала она.

Григорьева ранее вызвала гнев пользователей Сети скандальным фото, которое сделала на постановке «Дочь фараона» в Большом театре. Телеведущую запечатлели в недвусмысленной позе на бортике ложи. Николай Цискаридзе осудил ее и заявил, что нужно было обязать ее две недели мыть полы в театре.