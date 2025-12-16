«Две недели мыть полы». Цискаридзе призвал наказать журналистку за непристойное фото в Большом театре

Николай Цискаридзе возмутился непристойным поведением ведущей телеканала «Россия 24» Марии Григорьевой, которая ради фото легла в недвусмысленной позе на бортик ложи в Большом театре. Свое мнение артист высказал в соцсетях.

Он написал, что Григорьевой следует прочитать книгу «Мозаика. Балет. Щелкунчик», где доступно объясняют, как следует вести себя в театре. Тогда ей не захочется устраивать такого рода фотосессии.

По его словам, когда он увидел «вызывающе лежащую женщину на бордюре в Большом театре», то понял, что эту книгу нужно прочитать всем, причем в обязательном порядке.

«Стыд и срам! Стыд и позор! Ее обязали бы две недели мыть полы в театре за такое неуважение к храму искусства!» — возмутился он.

Григорьева сделала скандальное фото, когда посетила постановку «Дочь фараона». Пользователи осудили ее, назвав неуместными и ее полупрозрачный наряд, и позу.

Этот скандал напомнил и про другую проблему, связанную с дорогими билетами на постановку «Щелкунчик» в Большом театре. Теперь такой культурный поход себе могут позволить только богатые люди, заявила журналистка Анастасия Меняйлова.

Ранее актер Дмитрий Певцов заявил, что театры вправе устанавливать свои цены на постановки, а люди могут выбирать — приобрести билет или посмотреть постановку по телевизору.