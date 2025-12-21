Ведьма Райдос сменила имидж после ухода с шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Ведьма Виктория Райдос после скандального ухода с шоу «Экстрасенсы. Бива сильнейших» кардинально сменила имидж, шокировав фанатов. В своем личном блоге она опубликовала фото с новой прической.

Ясновидящая предстала в новом образе, сменив темные локоны на каре. Преданные поклонники Райдос предположили, что так она решила избавиться от тяжелых воспоминаний, связанных со скандальным сезоном шоу, просто отрезав волосы. Они расценили такой жест ведьмы как символ перерождения.

«Моя победа в том, чтобы открыть новые грани собственной натуры и обнаружить силу там, где прежде я и не искала. Чтобы, познав подлость, не пытаться отыграть назад, а уйти, не запачкавшись», — написала Райдос в соцсетях.

Она также поблагодарила своих фанатов и сам проект, отметив, что он сыграл роль зеркала, которым свойственно не только показывать истину, но также искажать восприятие, если смотреть с неверного ракурса.

Райдос добавила, что в праздники появилось время, чтобы осмыслить полученный опыт, отдохнуть от забот и проблем. Да и переживания улягутся.

До этого ведьма утверждала, что экстрасенс Олег Шепс вел нечестную игру на шоу, убеждая других участников занижать ее оценки. Она назвала это подлостью.

Во втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» победил медиум и чернокнижник Влад Череватый.