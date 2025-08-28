Покинувшая Россию Алла Пугачева перестала скрывать, что ей плевать на народ. Так в беседе с News.ru депутат Госдумы Виталий Милонов оценил поведение артистки, поздравившей лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука.

«Она сделала свой выбор уже давно, когда предала свою страну и уехала. То, что она поздравляет Вакарчука, это ведьма поздравляет черта с чертовым призом, они так друг друга метят», — сказал парламентарий.

Милонов добавил, что артистке плевать на народ, который для нее был только источников дохода. По его словам, лучшим наказанием для Пугачевой станет забвение в России. О ней нужно перестать говорить и писать.

Ранее певица Вика Цыганова отреагировала на выходку Пугачевой, отметив, что артистка «села в лужу» и «продолжила топить себя до талого».