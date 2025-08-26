«Ниже падать некуда». Цыганова жестко раскритиковала Пугачеву из-за Вакарчука
Цыганова раскритиковала Пугачеву за поздравления лидеру группы «Океан Эльзы»
Алла Пугачева продемонстрировала свою истинную сущность, поздравив лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с получением награды «Национальная легенда Украины». Об этом заявила артистка Вика Цыганова в своем Telegram-канале.
«Открыто выразить поддержку одному из активных участников Майдана и идеологу нацистского режима Зеленского — это уже край, ниже падать просто некуда», — написала знаменитость.
Цыганова добавила, что таким поступком исполнительница хита «Миллион алых роз» в очередной раз «села в лужу».
Ранее стало известно, что песни уехавшей из России Аллы Пугачевой хотят убрать из патриотических мероприятий.
С инициативой выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.