Вдовец Заворотнюк впервые появился на публике после ее смерти

Чернышов впервые вышел в свет после смерти Заворотнюк весь в черном

Российский фигурист и хореограф Петр Чернышев впервые за долгое время появился на публике после смерти Анастасии Заворотнюк, посетив премьеру ледового шоу Татьяны Навки. Об этом сообщил Пятый канал .

Вдовец вышел в свет с длинными волосами и густой бородой, весь в черном. По словам очевидцев, Чернышов еще не до конца пришел в себя.

На презентации шоу «Вечера на хуторе» в ледовом дворце «Айсберг» в Сириусе он также не планировал появляться, но пришлось, так как Навка заболела. Чернышов проконтролировал премьеру и поддержал участников проекта. Сам он сейчас в постановках не задействован.

«Я оказался здесь внепланово, таким вспомогательным десантом», — рассказал он на пресс-конференции.

На вопрос журналистов, чем он будет заниматься дальше, ответил, что пока у него нет никаких планов.

Ранее Чернышов начал судиться с застройщиком из-за квартиры в Москве, доставшейся ему в наследство от супруги.