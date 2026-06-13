Вдова Задорнова захотела добиться запрета на шутки про «тупых американцев»

Вдова Михаила Задорного Велта подала иск о запрете печатать в интернете произведения сатирика без ее согласия, в том числе шутки про «тупых американцев». Об этом написал телеграм-канал Mash .

Истица намерена через суд добиться запрета на использование ряда произведений Задорнова — монологов, шуток и юмористических историй.

Мосгорсуд принял обеспечительные меры, временно приостановив распространение спорных материалов в интернете до вынесения окончательного решения.

В 2025 году вторая супруга Задорнова Елена Бомбина подала в суд иск, чтобы получить долю доходов от творчества мужа. Она заявила, что эти средства являются совместно-нажитым имуществом. Однако иск отклонили, так как Задорнов оставил завещание, согласно которому все права перешли к его первой жене — Велте Задорновой.

Юморист Михаил Задорнов при жизни в шутку называл себя «предсказамусом». Он довольно точно спрогнозировал то, что случилось с Россией, Украиной, США и Европой. Со смерти сатирика прошло девять лет.