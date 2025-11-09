Вдова Паши Техника объяснила пропажу треков со стримингов борьбой за права

Вдова Паши Техника объявила о борьбе за право на треки с директором артиста

Исчезновение со стриминговых сервисов треков рэп-исполнителя Паши Техника (Павла Ивлева) связано с подготовкой к судебному разбирательству по правам на творчество умершего артиста. Об этом сообщила бывшая жена исполнителя Ева Карицкая (Карина Мельничук).

Она пояснила, что бывший менеджер исполнителя Маркус (Марк Яровный) отказался передавать роялти от стриминговых платформ ее сыну как одному из наследников. В последний раз он давал деньги матери артиста, но не предоставил никаких документов.

По словам Карицкой, у нее есть подозрения, что большую часть заработка Маркус забирал себе, пользуясь невменяемым состоянием артиста.

По ее просьбе платформы временно заблокировали доступ к творчеству Паши Техника на время судебных разбирательств

«Я попросила убрать эти треки временно с площадок до выяснения. Запросила все документы за три года и отчетность переводов», — заявила Карицкая.

Она не исключила, что судебное разбирательство затянется на несколько лет.

Наследниками имущества Паши Техника стали его несовершеннолетний сын и родители, которые разделят роялти от музыкальных сервисов. На время блокировки треков площадки не станут начислять деньги.

Рэпер умер в больнице Таиланда в начале апреля, куда попал с полиорганной недостаточностью. В заключении врачей говорилось, что причиной смерти Паши Техника стала легочная инфекция.