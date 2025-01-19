Состояние Василия Ливанова резко ухудшилось

По информации источника, медики выявили у актера устойчивую к антибиотикам бактериальную инфекцию после комы и перенесенных операций. Обычно такие заболевания возникают у людей, долго принимающих лекарства. Из-за обилия медикаментов организм приспосабливается и получает иммунитет.

Сейчас специалисты перебирают антибиотики и подбирают средство, которое способно справиться с инфекцией. Ливанов лечится дома.

Жена Ливанова Елена в беседе с ТАСС не подтвердила слухи об ухудшении состояния артиста.

«Все хорошо с ним, он дома, слава богу. Василий Борисович сдает необходимые анализы. Пока что я хожу в лаборатории, откуда вылезают такие новости, я не знаю», — подчеркнула она.

Ранее артист попал в реанимацию, во время операции он пережил остановку сердца. С 10 по 12 октября Ливанов находился в медикаментозной коме.