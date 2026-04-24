Васильев раскрыл размер гонорара за участие в «Модном приговоре»

Историк моды и телеведущий Александр Васильев, который долгие годы был бессменным экспертом в программе «Модный приговор» на Первом канале, впервые раскрыл, сколько ему платили за каждый выпуск. Об этом он рассказал в YouTube-шоу «Жемчуг».

По его словам, изначально его пригласили в программу на роль обвинителя. Актриса Валентина Титова должна была стать судьей.

Сначала ему предложили ежедневную программу, но он категорически отказался из-за отсутствия свободного времени. У него были выездные школы, выставки, выступления и спектакли по всему миру, для которых он создавал костюмы.

«Мне также сказали, сколько будут платить. Сумма была очень ничтожной: около 50 тысяч рублей за программу, что на сегодняшний день составляет примерно 500 евро. Ответил: „Я не согласен сниматься каждый день за такие деньги!“» — вспомнил он.

Васильев добавил, что отказался сниматься на таких условиях и ушел. Тогда продюсеры все переиграли и по деньгам, и по составу шоу. Васильеву предложили платить 75 тысяч рублей за каждую программу.

Историк моды покинул Россию после начала спецоперации на Украине. Новым ведущим «Модного приговора» стал стилист Александр Рогов.