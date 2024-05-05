«Хлестка и хабалиста». Александр Васильев прошелся по новой судье «Модного приговора» | 360°

Культура 05 мая 2024, 16:55 «Хлестка и хабалиста». Александр Васильев прошелся по новой судье «Модного приговора» Историк моды Васильев: ведущим «Модного приговора» должен быть мужчина РИА «Новости»

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Историк моды Александр Васильев в интервью на YouTube-канале «Телеканал Страз» оценил новую судью «Модного приговора» — эксперта по стилю Лилию Рах. Бывший ведущий передачи признался, что ему грустно от мысли, что новую сотрудницу пригласили из Казахстана.

«Говорят, что эта дама очень хлестка на язык, хабалиста, носит короткую прическу, одевается строго, стильно, была байером в Италии. Я, конечно, хотел бы посмотреть, насколько она справляется. Телевидение в России смотрят женщины, они не хотят смотреть на другую женщину, которую будут критиковать, они хотят смотреть на мужчину», — высказался Васильев.

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Стилист признался, что незнаком с Лилией. Но ему очень жаль, что ее пришлось искать в Казахстане, ведь Россия — такая огромная страна. По мнению Васильева, причина в том, что многие разъехались. До того, как нанять Рах, Первый канал пробовал на роль нескольких ведущих, но никто не подошел. Дело в том, что они «потерялись» на фоне Эвелины Хромченко, к тому же не пользовались большой популярностью у публики. А новую ведущую Лилию, добавил Васильев, поддерживает один из продюсеров «Модного приговора».

Историк моды Александр Васильев был ведущим «Модного приговора» более 10 лет. Но в октябре 2023 года он сообщил, что уходит из шоу, так как хочет заняться другими проектами. На смену ему пришел стилист Александр Рогов — за него активно голосовали зрители. Васильев полностью поддержал кандидатуру Рогова, отметив, что у того большой опыт ведения телепередач о моде, он прекрасно чувствует себя перед камерой.