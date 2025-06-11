Василенко крутил роман с Фриске в начале нулевых

Forbes: у Николая Василенко был роман с Жанной Фриске в начале нулевых

Блогер и предприниматель Николай Василенко, известный как «человек-антидепрессант», поделился в интервью Forbes своими воспоминаниями о романе с Жанной Фриске. Оказалось, что пара встречалась в начале нулевых.

«У нас были отношения. Мы встречались в 2003–2005 годах», — заявил Василенко.

По словам Василенко, их встреча была как из фильма. Он прилетел в Сочи проверить презентацию своей водки в клубе. В тот вечер по контракту должна была выступать Жанна Фриске. Однако Василенко уехал до начала концерта, не зная, кто выйдет на сцену.

«А потом утром я с ней познакомился случайно», — рассказал блогер.

Только позже он понял, что это была сама Жанна Фриске.

Вскоре, как рассказал Николай, у них завязался роман. Пара быстро стала близка. В первые сутки их объединяла простая человеческая симпатия, признался Василенко. Он уточнил, что ухаживаний не было: всё было естественно.

Николай Василенко вспомнил, как Жанна умела сохранять достоинство, даже когда её путали с другими известными людьми.

«Жанна классная», — подчеркнул бизнесмен.

Она запомнилась ему как честный и хороший человек.

Ранее вокалист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев вспомнил о своем романе с Фриске. Певец признался, что у них с Жанной были отношения, но создать семью не удалось. Он отметил, что двум артистам очень сложно вдвоем существовать в одном пространстве.