«Вас не спрашивала». Брежнева остро отреагировала на просьбу петь на украинском

Брежнева заявила, что не нуждается в советах после просьбы не петь на русском

Украинской исполнительнице Вере Брежневой не понравилось предложение подписчицы полностью перейти на украинский язык. В социальной сети Instagram* она резко отреагировала на эту просьбу.

На днях артистка опубликовала анонс предстоящего концерта, в котором включены также песни ее бывшего мужа Константина Меладзе.

Одна из поклонниц спросила у Брежневой, почему она до сих пор поет на русском языке.

«Давайте только на украинском песни будете петь. Забыть надо то, что было, вы теперь совсем другая», — заявила она.

Певица возмутилась и потребовала не лезть в ее жизнь с непрошеными рекомендациями.

«А давайте вы станете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не спрашивала», — ответила Брежнева.

Недавно шоумен Денис Сорокин рассказал журналистам, что Брежнева, покинув Россию, осталась ни с чем. По его словам, у артистки больше нет ни концертов, ни корпоративов.

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