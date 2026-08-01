Улицы вокруг «Лужников» закроют для транспорта 2 августа из-за концертов

Дептранс предупредил о закрытии для транспорта улиц вокруг «Лужников» 2 августа

Концерт певца Вани Дмитриенко в спортивной арене «Лужники» приведет к закрытию для транспорта ряда улиц в ближайшее воскресенье, 2 августа. Такое предупреждение для водителей выпустила пресс-служба столичного Дептранса.

С 08:00 до окончания мероприятия для автомобилей закроют съезд с Хамовнического вала на улице Доватора.

С 20:00 до окончания выступления артиста для проезда останутся недоступны участки улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой, а также Проектируемый проезд № 2309.

Также на всех улицах, начиная с 00:01 воскресенья, 2 августа, до окончания концерта запрещена парковка автомобилей.

Водителям рекомендовали выбирать путь для поездки в центр заранее с учетом ограничений.

В субботу, 1 августа, московских водителей предупредили о закрытии Садового кольца и ряда улиц из-за проведения Ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее Садовое кольцо». Действующие с 15:00 ограничения снимут только после 01:00 воскресенья, 2 августа.