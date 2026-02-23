Ваня Дмитриенко объяснил, почему скрывал роман с Пересильд

Певец Ваня Дмитриенко раскрыл, почему долго скрывал роман с Анной Пересильд. Артист рассказал на шоу «Вписка» на YouTube, что хотел дать отношениям какое-то время на развитие.

«Когда два человека выходят и такие: „Мы официально пара“. Ну, это немножко по-ребячески, как по мне, выглядит. Во-первых, хочется дать отношениям еще какое-то время на просто их развитие», — сказал певец.

Дмитриенко добавил, что у него и Пересильд очень сильные характеры, они лидеры, поэтому таким сильным личностям иногда сложно найти консенсус. Таким отношениям следует дать время, чтобы «они пожили». Исполнитель хита «Силуэт» подтвердил, что их роман завязался еще прошлой осенью.

Ранее певица Катя Лель назвала Дмитриенко реинкарнацией поэта Сергея Есенина.