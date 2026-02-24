Ваня Дмитриенко назвал отношения с Пересильд чистыми и человеческими

Певец Ваня Дмитриенко опроверг слухи о том, что отношения с актрисой Анной Пересильд — пиар-ход. Об их союзе артист рассказал на YouTube-канале «Вписка» .

Он прокомментировал появившиеся ранее в Сети кадры поцелуя с Пересильд. Видео сняли журналисты, когда пара была на празднике.

«В какой-то момент я уже понимал, что нас сфоткают. Это замкнутый круг, люди как думают, так и думают. Но у нас нет ни контракта, ничего. У нас есть чистые, человеческие, классные отношения», — сказал исполнитель.

Артист отметил, что с Пересильд все серьезно. Он познакомился с родителями Ани. У них сложились отличные отношения.

Также Ваня Дмитриенко объяснил, почему долго скрывал роман. По его мнению, когда два человека официально объявляют себя парой, это выглядит «по-ребячески». Важно давать отношениям время на развитие.