Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд впервые подтвердили свой роман

Певец Ваня Дмитриенко и актриса Анна Пересильд официально признались, что встречаются. О своих отношениях пара рассказала в эфире программы для канала «МУЗ ТВ»

Артисты поделились историей своего знакомства. Оказалось, что Дмитриенко долгое время оказывал знаки внимания Пересильд. Он несколько раз предлагал девушке поучаствовать в совместных проектах, но та отвечала отказом.

Парень продолжал проявлять настойчивость. В итоге 16-летняя актриса снялась в клипе певца на песню «Цветаева». После этого между ними завязались романтические отношения.

По словам Пересильд, с первых минут личного общения Дмитриенко показал, что готов исполнить любые ее желания. Сам певец благодарен судьбе, что в лице Пересильд он обрел любящую девушку и надежного друга.

«Хочется большой любви, чтобы она с каждым годом развивалась, чтобы мы узнавали что-то новое для нас и чтобы наше творчество благодаря друг другу совершенствовалось», — сказала Пересильд.

Впервые о романе Вани Дмитриенко и Анны Пересильд поклонники заговорили весной. До этого актриса рассказала, как пережила расставание с актером Ярославом Могильниковым.