Анна Пересильд рассказала душераздирающие подробности об изменах Могильникова и подогрела слухи

Анна Пересильд призналась, что болезненно пережила расставание с актером Ярославом Могильниковым. Об этом 15-летняя актриса рассказала в интервью Надежде Стрельниковой на YouTube .

По словам актрисы, в тот период она столкнулась с обманом и предательством, а говорить о своих чувствах публично тогда казалось ей естественным.

«Сердце разбито было. <…> Я не давала себе времени страдать, хотя мне было трудно. Я ничего не знаю про его личную жизнь, я им не интересуюсь», — добавила Анна Пересильд.

Пересильд добавила, что на тот момент была «слишком юной», чтобы четко разделять личное и публичное, но не жалеет о том, что делилась переживаниями.

«В прошлых отношениях я обожглась на том, что мне врали. Так что если человек передо мной нечестен — то сразу до свидания. Для меня, например, скрывать измену — это не пацанский поступок», — объяснила артистка.

Разрыв Пересильд и Могильникова произошел в декабре. Они познакомились на съемках сериала «Слово пацана». Спустя некоторое время после расставания Могильников дал понять, что у него появился новый роман.

Сейчас поклонники начали обсуждать возможные отношения Анны с актером Иваном Дмитриенко. Однако сама Пересильд предпочитает не комментировать это.

«Я рада, что познакомилась с Ваней. Он умный, интересный человек. Но после прошлого опыта я решила не говорить о личной жизни», — сказала актриса.

Ранее Анна Пересильд показала фигуру в бикини. Фигуру 15-летней актрисы многие похвалили, но некоторые осудили чрезмерно откровенные снимки.