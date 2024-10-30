Ванга сделала удивительное предсказание отцу Киркорову

Внебрачный сын Бедроса Киркорова певец Александр Матвеев рассказал об удивительном предсказании, которое сделала его отцу болгарская провидица Ванга. Об этом написало издание mk.ru.
«Ему Ванга однажды сказала: „Ты сам сможешь себя лечить, но ты не имеешь права лечить кого-то другого. Это будет отражаться на твоем роде“», — сообщил Матвеев.
По его словам, Бедрос Киркоров смог дожить до 92 лет, потому что Ванга была права и он действительно может себя лечить.
Ранее Бедросу Киркорову запретили водить машину. Он принимает препараты, среди побочных эффектов от которых — несовместимость с вождением автомобиля. Также Киркорову-старшему рекомендовали воздержаться от деятельности, требующей высокой концентрации внимания.
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