Ванга сделала удивительное предсказание отцу Киркорову

Певец Матвеев: Ванга предсказала Бедросу Киркорову способность лечить себя

Фото: РИА «Новости»

Внебрачный сын Бедроса Киркорова певец Александр Матвеев рассказал об удивительном предсказании, которое сделала его отцу болгарская провидица Ванга. Об этом написало издание mk.ru.

«Ему Ванга однажды сказала: „Ты сам сможешь себя лечить, но ты не имеешь права лечить кого-то другого. Это будет отражаться на твоем роде“», — сообщил Матвеев.

По его словам, Бедрос Киркоров смог дожить до 92 лет, потому что Ванга была права и он действительно может себя лечить.

Ранее Бедросу Киркорову запретили водить машину. Он принимает препараты, среди побочных эффектов от которых — несовместимость с вождением автомобиля. Также Киркорову-старшему рекомендовали воздержаться от деятельности, требующей высокой концентрации внимания.

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