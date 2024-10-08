Отцу Киркорова запретили водить машину
Mash: Бедросу Киркорову запретили водить машину из-за приема препаратов
Известному артисту Бедросу Киркорову запретили водить машину. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По информации источника канала, 93-летний Киркоров принимает препараты, среди побочных эффектов от которых — несовместимость с вождением автомобиля. Также ему рекомендовали воздержаться от деятельности, которая требует высокой концентрации внимания.
Кроме того, отец Филиппа Киркова нуждается в посторонней помощи и уходе, добавил собеседник Mash. По его словам, за его состоянием следят психиатр, невролог, кардиолог и другие врачи. Они рекомендовали мужчине пройти курс реабилитации и контролировать все показатели здоровья.
В августе Бедрос Киркоров попал реанимацию кардиологии с ишемической болезнью и сердечной недостаточностью.
Ранее стало известно, что сумма штрафов у Киркорова-старшего за нарушение ПДД уже превысила 30 тысяч рублей.