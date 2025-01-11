Ванга нашего времени: Чеботина решила, что песня «Плакал Голливуд» была пророческой

Российская певица Люся Чеботина заявила, что предсказала масштабные пожары в американском штате Калифорния в одной из своих песен. Исполнительница поделилась этим открытием в личном Telegram-канале , приложив к публикации обложку трека «Плакал Голливуд».

«Честно, я не знаю, как приходят в мою голову слова песен… Я замечала уже не раз, что какие-то из них по истечению времени сбываются… Но „Плакал Голливуд“… Как???» — написала артистка.

В Калифорнии бушуют лесные пожары. Возгорание произошло утром 7 января в элитном районе Пасифик-Палисейдс, где проживают знаменитости.

Из-за сильного ветра и засухи пожар быстро распространился. В городе объявлено чрезвычайное положение. Без электричества остались около 250 тысяч человек.

Сгорели уже более десяти тысяч зданий, в том числе дома известных голливудских актеров, таких как Энтони Хопкинс, Адам Броди, Анна Фэрис, Мэл Гибсон и многих других. По оценкам сервиса наблюдения за погодой AccuWeather, ущерб может составить около 150 миллионов долларов.

Эвакуация превратилась в хаос. Дороги заполнены автомобилями, люди бросают свои машины и убегают пешком, пытаясь спастись от приближающегося огня.

Американские спасатели продолжают бороться с двумя крупными пожарами западнее и восточнее Лос-Анджелеса. Как стало известно ранее, пожарные службы начали добавиться первых успехов в сдерживании распространения огня. Как сообщил сайт kp.ru, прогнозы синоптиков не вселяют надежд: ураганный ветер, который ускоряет распространение огня, не стихнет и на следующей неделе.