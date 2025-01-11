Спасатели добились первых успехов в сдерживании пожаров в Калифорнии

«Интерфакс»: пожарные сдерживают огонь к западу и востоку от Лос-Анджелеса

Американские спасатели продолжают бороться с двумя крупными пожарами западнее и восточнее Лос-Анджелеса. Пожарные службы начали добавиться первых успехов в сдерживании распространения огня, сообщил «Интерфакс» .

Спасатели частично взяли под контроль ситуацию в районе Пасифик-Палисейдс к западу от города и в районе Алтадина на востоке. В результате ЧП сгорело примерно 137 квадратных километров территории.

Жителей подвергающихся риску районов эвакуировали, также власти ввели комендантский час, чтобы не допустить случаев мародерства. На месте ЧП работает Нацгвардия.

Жертвами пожаров в штате стали 11 человек, сообщил сайт «Аргументы и факты». Масштабное ЧП могло произойти из-за поджога. По подозрению в преступлении задержали одного человека. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Нейтан Хохман рассказал, что поджигателя могут приговорить к пожизненному заключению. Сумма ущерба от пожаров составила примерно 135 — 150 миллиардов долларов.