Вандалы обнесли могилу актрисы Галины Умпелевой

Могилу народной артистки РСФСР Галины Умпелевой на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге разорили вандалы. Они сняли золотые розы с надгробия, сообщила историк, экскурсовод Татьяна Мосунова в Telegram-канале «Огненный гид» .

«Галины Умпелевой не стало в 2016 году. Ее похоронили на аллее артистов Широкореченского кладбища. 10 лет памятник спокойно стоял и вот», — рассказала она.

На фото видно, что надгробие украшали декоративные розы из металла золотого цвета. Неизвестные сняли букет, на его месте остались два отверстия для креплений. Подписчики Мусоновой сообщили, что кража, вероятно, произошла совсем недавно, так как они видели памятник целым.

В начале октября хулиганы устроили погром на Никольском кладбище, повалив памятники и кресты. Родственники усопших обратились в полицию.