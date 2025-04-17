Ван Дамм заявил, что хочет стать посланником мира между США и Россией

Знаменитый голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм выразил желание посетить Россию и выступить в роли посла мира. В своем обращении к президенту Владимиру Путину, опубликованном журналисткой Дианой Панченко в Telegram-канале , актер подчеркнул, что хочет приехать в страну исключительно с миротворческой миссией, без какой-либо политической подоплеки.

Ван Дамм также вспомнил о своей встрече с российским лидером в 2010 году в Сочи, где он присутствовал на чемпионате Европы по боям без правил. Актер рассказал забавный эпизод, когда во время совместной прогулки он случайно задел ботинком обувь Путина, после чего президент ответил тем же. По словам Ван Дамма, когда они несколько раз повторили этот жест, Путин остановил его, объяснив, что в России это считается плохой приметой.

В завершение своего обращения актер поблагодарил российского президента и послал воздушный поцелуй ему и его семье, а также всей России. Он выразил надежду, что его визит сможет поспособствовать укреплению мира и взаимопонимания между странами.

Ранее американский актер и спецпредставитель МИД России по гуманитарным связям Стивен Сигал встретился с якутским воином Андреем Григорьевым с позывным Тута, который прославился после появившейся в Сети видеозаписи его рукопашного боя в Донецкой Народной Республике.