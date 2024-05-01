Знаменитости 01 мая 2024, 17:18 «Вам понравится, поверьте». Волочкова — об отдыхе с новым спутником на Мальдивах Волочкова уединилась с тайным спутником на Мальдивах Dmitry Golubovich/Global Look Press

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Балерина Анастасия Волочкова майские выходные проводит на Мальдивах. В своем Instagram* она заинтриговала поклонников, сообщив, что отдыхает не одна.

«Здесь очень уединенное место. Я вам потом расскажу, с кем я тут уединилась, и вам понравится, поверьте!» — отметила Волочкова.

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Танцовщицу снимал на видео в номере отеля, вероятно, тот самый тайный спутник. На кадрах балерина практически обнаженная лежит на кровати, прикрывая тело букетом цветов.

Она рассказала фанатам, что это ее 24-е посещение острова, отметив, что Мальдивы стали для нее «дачей». Пользователи с юмором отнеслись к видеопосланию Волочковой и высмеяли ее.

«Настя, жги!», «Хоть бы Настю не съели эти мужики с бубнами», — написали комментаторы.

Перед отъездом на отдых балерина Анастасия Волочкова отправилась в баню, чтобы поддержать в норме состояние суставов и позвоночника. Фотографией из парной она поделилась в соцсетях.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.