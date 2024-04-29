Волочкова показала откровенное фото из бани без одежды | 360°

Знаменитости 29 апреля 2024, 14:16 Волочкова показала откровенное фото из бани без одежды Балерина Анастасия Волочкова снялась в бане без одежды Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

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Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками в своем Instagram* интимным снимком. Она сфотографировалась обнаженной в бане.

Перед поездкой на Мальдивы балерина отправилась в баню. Там она решила запечатлеть момент, снявшись без одежды в одной шапке для сауны. Волочкова лишь прикрыла голое тело вениками для парения. Она предстала перед камерой без макияжа и с распущенными волосами.

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Балерина уточнила, что в преддверии отдыха для нее важно поддержать состояние суставов и позвоночника.

Недавно бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова показала татуировку, которая защищает ее от порчи. По словам артистки, оберег на теле появился у нее несколько лет назад благодаря таиландскому монаху.

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