На музыкальной премии телеканала RU.TV 22 мая в Москве фигуристка Камила Валиева объявила о начале музыкальной карьеры. В беседе с « Комсомольской правдой » она сообщила о подготовке первой песни.

«Пока он на стадии разработки», — ответила Валиева на вопрос о наличии первого трека.

Спортсменка была в компании блогера-миллионника Леши Янгера. По его словам, они вместе с Валиевой работают над совместным проектом.

Фигуристка уточнила, что скоро ей предстоит сдавать экзамены, по итогам которых она будет поступать в университет. Валиева призналась, что пока не выбрала, на кого будет учиться.

Накануне 18-летняя спортсменка попрощалась со школой. В своих соцсетях она опубликовала видео с последнего звонка.