Камила Валиева попрощалась со школой

Фигуристка Камила Валиева приняла участие в последнем звонке в школе. Видео с мероприятия она поделилась в своем Telegram-канале .

«Выпускница», — порадовалась спортсменка в ролике.

На одном из видео Валиева ведет ученика с колокольчиком. Их приветствуют школьники с флагами России. В другом ролике спортсменка вместе с одноклассниками запускает в небо красные воздушные шары.

«Дорогие выпускники, в добрый путь! Не говорим „прощай“, говорим: „До свидания“!», — произнес ведущий мероприятия.

В начале марта Министерство спорта исключило Валиеву из списков кандидатов в сборную России по фигурному катанию. Это произошло после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка сможет вернуться к соревнованиям с 24 декабря 2025 года.

Тем не менее, Валиева полна творческих планов. Она сообщила, что собирается записать песню вместе с исполнительницей Mia Boyka.