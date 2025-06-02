Валерия решила посадить Иосифа Пригожина на шпагат

«Решила с мальчиком позаниматься, а то у него одни отговорки — тренер занят», — шутливо подписала пост певица.

На появившемся в Сети видео Валерия, одетая в спортивный костюм, показывала супругу упражнения для растяжки и достижения шпагата. Пригожин занимался с женой в темно-зеленой футболке и серых штанах.

Певица продемонстрировала подписчикам потрясающий шпагат, в то время как попытки продюсера не увенчались успехом. Он, опираясь на супругу, пытался переставлять ноги и шутил, что боится порваться.

Ранее Иосиф Пригожин заявил, что готов заплатить один миллион рублей своему тренеру Самире Мустафаевой, если она сможет посадить его на шпагат.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.