Пригожин пообещал тренеру миллион рублей, если та посадит его на шпагат
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов заплатить один миллион рублей своему тренеру, если она сможет посадить его на шпагат. Пост он опубликовал в социальной сети.
Пригожин опубликовал видео, в котором он занимается с тренером Самирой Мустафаевой растяжкой. Продюсер пообещал заплатить большую сумму денег, если та заставит его сесть на шпагат.
Супруга продюсера певица Валерия прокомментировала видеозапись тренировки.
«Вообще не переживаю за семейный бюджет», — прокомментировала Валерия.
Ранее певица заявила, что жалеет о том, что у нее нет отдельной от мужа комнаты. Она намекнула, что Пригожин храпит.