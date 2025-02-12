Валерия рассказала, о чем жалеет в браке с Иосифом Пригожиным

Валерия пожалела, что у нее нет отдельной комнаты от Иосифа Пригожина

Певица Валерия призналась, что сожалеет о том, что у нее нет отдельной комнаты от мужа, продюсера Иосифа Пригожина. Об этом она сообщила в соцсетях.

Супруги сняли видео, в котором, среди прочего, ответили на вопрос, нормально ли в браке спать в разных комнатах. Пригожин ответил на этот вопрос отрицательно.

«А если храпит твой партнер? Иногда я жалею, что у меня нет отдельной комнаты», — ответила Валерия.

Ранее певица раскрыла секрет крепкого брака. По ее словам, секрет их отношений, длящихся уже более 20 лет, заключается в общих целях и увлечениях и взаимном уважении. Артистка отметила, что долгие отношения требуют кропотливой работы, в том числе над своим характером.