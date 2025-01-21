Певица Валерия: крепкий брак строится на взаимном уважении

Эстрадная певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин — пример одного из самых крепких браков в российском шоу-бизнесе. Секрет их отношений заключается во взаимном уважении и в общности интересов. Об этом народная артистка России рассказала в интервью сайту Леди Mail.ru .

«На длинную дистанцию можно идти, будучи не просто любовниками, но и имея общую цель, общие увлечения», — считает Валерия.

Она отметила, что никогда бы не смогла простить избраннику рукоприкладства и физической агрессии. В такие моменты человек предает чувства, а это уже не любовь, заявила знаменитость. Валерия также добавила, что крепкие отношения требуют кропотливой работы, в том числе и над своим характером.