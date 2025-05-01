Валерия на руинах спела «С чего начинается Родина» и разозлила СБУ

Российская певица Валерия выступила с советской песней «С чего начинается Родина» на фоне разрушенных зданий. Видео с артисткой разместил в социальных сетях ассистент продюсера Иосифа Пригожина Станислав Калинкин.

Ролик появился в Сети 26 апреля. Калинкин отправил его в раздел «Актуальное» и назвал «2025» — вероятно, имея ввиду текущий год.

На записи Валерия появляется в кадре в черном платье с декольте и с ярким макияжем — в частности, бросается в глаза ее красная помада. Артистка стоит лицом к зрителю и спиной к разрушенным домам. Застройка похожа на сельскую, за последним из домов заметно поле.

Где именно певица снимала это видео, неизвестно. Калинкин не указал в подписи геолокацию. Артистка пока также не комментировала выход песни в публичное поле.

Однако публикация уже вызвала негативную реакцию Минкульта Украины. Министерство направило в СБУ обращение с просьбой установить, где именно сняла ролик российская поп-звезда.

В апреле 2025 года Валерии исполнилось 57 лет. Редакция 360.ru вспомнила историю артистки.