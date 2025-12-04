Валерия, Клава Кока и Катя Iowa застряли в лифте после концерта

Продюсер Иосиф Пригожин вместе с женой и другими артистами застряли в лифте Московского международного Дома музыки после церемонии «Итоги года Яндекс Музыки». Об этом он сообщил в Instagram.*

Вместе со звездной парой в лифте ехали исполнительницы Клава Кока и Катя Iowa. На видео запечатлено, как артисты подбадривали друг друга песнями из репертуара Валерии.

«Достаньте нас из лифта. Тут нечем дышать. Сейчас у девчонок потечет тушь», — сказал Пригожин в ролике.

Звезды шоу-бизнеса просидели в замкнутом пространстве более 40 минут. Их уже эвакуировали.

Ранее певцу Николаю Баскову пришлось более шести часов просидеть в самолете в аэропорту Петербурга. Борт должен был прилететь из Иркутска в Москву, но из-за ограничений в авиагаванях он приземлился в Пулкове.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена