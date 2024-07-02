Валерия и Иосиф Пригожин уехали из России

Певица Валерия и продюсер Пригожин уехали на отдых в Сербию

Komsomolskaya Pravda
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Валерия и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин, уехали на отдых в Сербию. На своих страницах в социальной сети Instagram* пара показала фотографии из Белграда.

«В братской Сербии. Какие же здесь замечательные люди», — подписала снимок Валерия.

Ее муж воздержался от комментариев, опубликовав фотографию с женой на фоне достопримечательностей. На снимках Валерия и Пригожин одеты в футболки, а их глаза скрывают солнцезащитные очки.

Ранее Валерия объяснила, почему не попала на Евровидение. Отбор на конкурс в 2009 году она назвала несправедливым.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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