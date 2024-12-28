Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию перед Новым годом

Певец Валерий Меладзе тайно приехал в Россию перед Новым годом. Он «засветился» на фото Александры Морозовой — дочери певицы Славы. Снимок девушка опубликовала в Instagram*.

Морозова и Меладзе, по всей видимости, позируют в бутике. На фотографии Валерий выглядит очень стильно — он надел костюм. Дочь исполнительницы хита «Одиночество» предпочла объемный свитер с легинсами.

В Сети стали активно обсуждать возвращение Меладзе. Пользователи задались вопросом, не против ли он, чтобы его снимки появились в социальных сетях.

Сам артист не распространялся о своем приезде и не давал никаких комментариев по этому поводу. Как отметили журналисты издания The Voice, не исключено, что его приезд может быть связан с новогодними корпоративами.

В августе Меладзе задумался о юбилейном туре по России. По данным Shot, певец разузнал через знакомых, что фактически ему никто не запретил заниматься концертной деятельностью в стране, несмотря на жалобы общественников.

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