Валерий Меладзе задумался о юбилейном туре по России

Shot: певец Валерий Меладзе захотел возобновить выступления в России

Vadim Tarakanov / Global Look Press
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press

Певец Валерий Меладзе решил вновь выступать в России. Он планирует организовать юбилейный тур в июне следующего года в честь своего 60-летия, сообщил источник Telegram-канала Shot.

По данным издания, Меладзе разузнал через знакомых, что фактически ему никто не запретил заниматься концертной деятельностью в РФ, несмотря на жалобы общественников.

Минюст рассматривал вопрос о присвоении артисту статуса иноагента, но не признал его таковым. Это означает, что покупка билетов на концерт Меладзе не будет расцениваться как финансирование иноагента.

Авторы статьи уточнили, что Меладзе предупредили только о возможной волне возмущения россиян из-за его фразы в поддержку Украины, а также из-за последнего поведения.

Недавно председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал Меладзе продать свою виллу в Крыму и направить вырученные деньги на нужды СВО. По его словам, так он может вернуться на российскую сцену.

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