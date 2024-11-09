«Валера, ты лучший!» Прилетевший из США Леонтьев произвел фурор на юбилее Крутого

Народный артист России Валерий Леонтьев прилетел в Москву ради юбилея композитора Игоря Крутого, где спел написанную им песню «Занавес». Об этом сообщило издание News.ru .

Композитор лично аккомпанировал Леонтьеву на рояле.

Артист появился на сцене весь в черном, исполнив песню с полной самоотдачей. Зрители смогли оценить выступление, показавшее, что проблемы со здоровьем никак не повлияли на голос Леонтьева. После исполнения песни гости в зале понесли цветы к сцене, смутив певца, заявившего, что букеты нужно дарить Крутому, а не ему.

«Валера, ты лучший», — кричали зрители, признаваясь артистку в любви.

На концерте Леонтьев также признался, что на сцену он больше не вернется. Прощального концерта не будет, так как один он уже провел.

Ранее Леонтьев возвращался в Москву, чтобы спеть на корпоративе на юбилее у бизнесмена. Певец исполнил свои знаменитые хиты, включая «Дельтаплан».