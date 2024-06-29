Леонтьев вернулся из США в Москву, чтобы спеть для бизнесмена

Starhit: Валерий Леонтьев вернулся из США в Москву ради корпоратива

Фото: РИА «Новости»

Певец Валерий Леонтьев вернулся из Соединенных Штатов в Москву на заработки. На днях артист выступил на частной вечеринке, сообщили журналисты Starhit.

По данным издания, Леонтьева видели в московской гостинице на 45-летнем юбилее у бизнесмена. Последний захотел отметить свой день рождения в кругу известных людей.

Торжество началось с выступления певца Николая Баскова, который не только пел, но и развлекал гостей шутками. Затем вышел Леонтьев и исполнил свои знаменитые хиты, включая «Дельтаплан».

Сколько заплатили Леонтьеву за выступление в столице — пока неизвестно. Однако, как уточнили журналисты, ранее речь шла примерно о 12 миллионах рублей.

Народный артист России Валерий Леонтьев решил завершить музыкальную карьеру весной этого года. В свой 75-летний юбилей артист публично объявил об уходе со сцены.

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