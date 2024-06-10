Валдис Пельш понес многомиллионные убытки

Shot: кинокомпания ведущего Пельша потеряла 19,5 миллиона рублей за 2023 год

Bulkin Sergey/news.ru
Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Кинокомпания телеведущего Валдиса Пельша за год потеряла почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ведущий основал кинокомпанию ООО «Документалист» для съемок документальных фильмов. Если в 2022 году ему удалось заработать 15 миллионов рублей, то в 2023-м фирма понесла убытки в размере 19,5 миллиона рублей.

Около месяца назад Пельш представил свой фильм о Юрии Гагарине на фестивале «Циолковский» в Калуге. Проект «Гагарин. Второй виток вокруг Земли» создали к 90-летнему юбилею легендарного космонавта.

Ранее стало известно, что продюсер Константин Меладзе потерял 481 миллион рублей после отъезда из России. В 2023 году деятельность его компании принесла лишь 19 миллионов рублей.

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели

Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет?

Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность

Главные сделки и яркие моменты. Каким войдет в историю ПМЭФ-2024

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте