Константин Меладзе потерял 481 млн рублей после отъезда из России | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 11:46 Константин Меладзе потерял 481 млн рублей после отъезда из России Mash: продюсер Константин Меладзе потерял 481 млн рублей после отъезда из России РИА «Новости»

Читать 360 в

Годовой доход продюсера Константина Меладзе упал с 500 миллионов до 19 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

За последнее время композитор закрыл ООО «Виагра», переехал в Европу, развелся с Верой Брежневой и продал их особняк на Рублевке.

Реклама

У него осталась только компания «Меладзе мьюзик», владеющая правами на торговые марки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС» и «МБЭНД». Через эту фирму организуют концерты таких артистов, как Альбина Джанабаева, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и София Тарасова. При ней также работает звукозаписывающая студия. В 2023 году деятельность компании принесла лишь 19 миллионов рублей.

По данным Mash, лейбл «Первое музыкальное издательство», долей в котором владеет сестра Константина Меладзе Лиана, заработал два миллиарда рублей на творчестве таких исполнителей, как Зиверт, Ева Польна, Нюша и Шнур.

Фанаты бывшей супруги продюсера предположили, что Брежнева тоже лишилась большей части своих доходов. Из-за этого артистке пришлось экономить на одежде.