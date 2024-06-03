Вайкуле отказалась спеть с «Би-2» из-за Чичериной

Вокалист группы «Би-2» Лева (Егор Бортник*) заявил, что певица Лайма Вайкуле отказалась спеть песню «Мой рок-н-ролл» с коллективом из-за партии ее коллеги Юлии Чичериной. Об этом музыкант рассказал в интервью для YouTube-канала «И Грянул Грэм».

По словам Бортника*, группа прекратила сотрудничество с российской рок-певицей в 2015 году и попросила не исполнять песню на своих концертах.

«Мы еще вчера с Чичериной выступали на одной сцене. И, собственно говоря, у нее был провал по работе, поэтому мы брали ее с собой, с оркестром выступали. Просто давали человеку заработать денег», — подлился музыкант.

Он добавил, что недавно группа предложила Вайкуле спеть вместе «Мой рок-н-ролл» на грядущем выступлении, но она отказалась и коллектив решил выбрать другую песню.

Ранее стало известно, что участники группы «Би-2» получат паспорта Молдавии. Президент страны Майя Санду подписала указ о предоставлении нескольким музыкантам и членам их семей гражданства.

* Признан в России иностранным агентом.