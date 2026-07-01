Вадим Галыгин рассказал, как отговаривал дочь от карьеры кинорежиссера

Известный российский комик и актер Вадим Галыгин дал интервью KP.RU , в котором поделился, как пытался отговорить свою дочь Таисию от учебы на кинорежиссера.

Таисия, которая сейчас возглавляет пресс-службу Малого театра, в прошлом мечтала о карьере в кино. Отец же видел в этой профессии одни сложности и предостерегал дочь от такого выбора.

«В свое время (дочь) хотела идти учиться на кинорежиссера, и я ее отговаривал. Говорил, что это очень сложно, особенно для девочки. Все время стресс, куча проблем, рано встаешь, поздно ложишься... Тебе нужен дождь, а его нет, нужно солнце, а идет дождь. Ты будешь стоять под ливнем, в холоде, в шести куртках, злиться, пить не очень хороший кофе. Плюс сигареты… Она говорит: "Папа, я не курю!" Я говорю: "Закуришь!" В общем, пугал ее как мог», — вспоминает Галыгин.

После таких слов отца Таисия задумалась о карьере в театре. Галыгин был более благосклонен к этой идее, отметив, что условия труда там попроще, все-таки работа проходит в помещении. Актер подчеркнул, что не стремился подавлять амбиции дочери, а лишь хотел уберечь ее от возможных неприятностей.

Со временем Галыгин заметил, что условия работы актеров и режиссеров сильно изменились в лучшую сторону.

«Но это было десять лет назад, а сейчас я замечаю, что все стало технологичнее и удобнее, даже в плане обеспечения комфорта актеров. Они живут в удобных трейлерах, рядом с буфетом... Ну, прикольная профессия!» — отмечает комик.